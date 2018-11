No juzgo: me limito a constatar. Su principal objetivo pareciese ser la transmisión de conceptos, la generación de discurso (cuestionamientos, replanteamientos, redefiniciones, suspicacias críticas las más de las veces). El movimiento estético conocido como “feísmo” no califica dentro de este cuadro: cuando se propone la fealdad como paradigma, está claro que nos movemos aun dentro de un régimen estético: sería simplemente cuestión de redefinir qué es la belleza y otorgarle carta de ciudadanía en el Parnaso a lo feo: nada de lo que no nos hablase ya Victor Hugo en el prefacio de Cromwell, con su reivindicación de lo monstruoso y lo grotesco como categorías estéticas, y Umberto Eco en Historia de la belleza e Historia de la fealdad. La ruptura es mucho más honda: el arte renuncia a la belleza, sea esta considerada armonía y proporción de las formas (Da Vinci, Mozart, Ingres) o convulsión y teratología (Breton, Kafka, Böcklin, Nolde, Ensor, Schönberg, el propio Picasso).