Sin embargo, todo esto les resulta intragable a quienes creen que colaborar con otros socava de algún modo nuestra soberanía. No entienden que para solucionar la mayoría de los grandes problemas nacionales, desde la inmigración ilegal al cambio climático, se requiere cooperación internacional, ahora y en el futuro. Más aún, tendríamos que haber aceptado de todos modos muchas de las normas y reglas ideadas por otros, y no en menor medida para ganar nuestro sustento en el mundo. No tiene sentido lamentarse por eso. La diplomacia de los cañonazos es cosa del pasado… ¡e incluso si no lo fuera, nos quedan muy pocos barcos de ataque!