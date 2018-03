Mi pedido. Quien pone todo el sentido de su vida en la trascendencia del alma hacia una dimensión beatífica hace una apuesta muy riesgosa. Lo hace porque de lo contrario se lo come vivo el sentimiento del absurdo. Pero amigos: existe una posibilidad altísima de que la existencia humana sobre la tierra sea en efecto absurda, y no por eso vamos a dejar de vivirla. La vida es su propio sentido, la vida es un valor absoluto, la vida merece ser vivida con o sin sentido, con o sin absurdo. Jamás le he exigido a la vida sentido. Me contento con que me permita divertirme un poco, y que no me someta, de ser posible, a tormentos excesivamente rigurosos. Amén.