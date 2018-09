Me aparto por un momento de las congojas del déficit fiscal para comentar algo relacionado no solo con lo inmediato, que en la agenda nacional está y no está presente. ¿Que el clima está cambiando? ¡Y cómo! Aquí, en el terruño, las lluvias son menos frecuentes, pero más intensas a veces; en Guanacaste, este año la sequía ha sido más prolongada de lo que solía ser y aun en el Valle Central. Me preocupan las reservas para el año entrante.