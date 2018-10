Tema admirado. Hablen ustedes de los evangelios: la gente se reirá en sus narices, y secretamente pensarán que tiene problemas psíquicos, conflictos no resueltos, culpas no asumidas... Pero hable del orgasmo y será de inmediato admirado por “tener el coraje de hablar del tema con franqueza y rigor científico”. No hay posibilidad de aburrir a nadie, hablando sobre “el tema”. La gente se sumará al coloquio, y cada cual contará sus experiencias y lo declararán una experiencia “integradora”, “trascendental”, “holística”, una forma del “gozo genésico”, la petite mort, el éxtasis de los éxtasis.