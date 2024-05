El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos Robert J. Kennedy jr. es el representante más conocido en nuestros días del movimiento antivacunas. Su campaña es una colección de ideas absurdas, casi todas con una connotación conspirativa.

El movimiento antivacunas es, desde su nacimiento, una idea conspirativa (calificarla de teoría es muy generoso). Siempre han existido respuestas críticas a las innovaciones médicas, pero la versión moderna del movimiento antivacunas surge exactamente en 1998, cuando el médico británico Andrew Wakefield publicó un artículo en la prestigiosa revista The Lancet, en donde propuso un nuevo síndrome: la vacuna contra el sarampión, la tosferina y el tétanos produce autismo.

The Lancet se retractó y retiró el estudio de sus archivos en el 2010, a Wakefield se le suspendió la licencia médica y nunca más pudo practicar la medicina en el Reino Unido, porque se demostró, sin duda alguna, que su publicación fue un fraude con intereses económicos ocultos: demandar a las casas farmacéuticas que producen las vacunas.

Las organizaciones médicas respetables e independientes, informadas por decenas de estudios científicos, han concluido que no existe ninguna relación entre autismo y vacunas.

En nuestro país, un grupo representante del movimiento antivacunas ha violentado el derecho a la salud de algunos costarricenses, y su representante más conspicuo fue arrestado después de invadir el hospital de Heredia para impedir la vacunación de un menor de edad.

Pero la pregunta que debe llamar la atención es por qué una idea falsa cuyos orígenes son fraudulentos consigue cierta popularidad en países y grupos poblacionales.

Como todo fenómeno social en nuestros días, los factores detrás son varios. A continuación, una breve revisión de esos factores que espero ayude a entender mejor este movimiento y su atractivo para ciertos sectores.

Correlación no es causa

Es necesario entender que correlación no es causación. Dos eventos pueden presentarse conjuntamente o cercanos temporalmente, pero no implica que uno sea la causa del otro.

Así, el autismo se diagnostica generalmente en la niñez temprana y las vacunas contra las enfermedades infectocontagiosas se administran a esa edad.

Cuando un niño es diagnosticado con autismo, comprensiblemente, sus padres se preguntan cuál pudo ser la causa, cómo se produjo la condición desafortunada, y es probable que empiecen a buscar correlaciones temporales entre la aparición de los síntomas y otros eventos.

Uno que es fácil de identificar, porque es un acto discreto, es la vacunación, y entonces les parecerá plausible que fuera la razón del autismo.

Es una correlación, no una causa. Existen incontables evidencias de que se nace con autismo, es una condición con determinantes genéticos claramente establecidos, pero los padres y la población en general, por supuesto, no leen los artículos científicos y no tienen por qué estar enterados de esta información.

Es común que cuando algo desafortunado ocurre se busque un culpable. Es comprensible, ante la dificultad para aceptar una condición como el autismo, que no es justa y es de aparición inesperada y arbitraria, buscar una explicación y un responsable.

Podríamos decir que la veta litigiosa en nosotros es activada por este tipo de situaciones. Con las vacunas, esto no ha producido ninguna compensación de ningún tipo porque no existe ninguna relación entre vacunas y autismo, y entonces todo intento por hallar culpables y hacerles pagar ha sido infructuoso.

Vacunas y la teoría de sistemas

La siguiente interrogante es por qué, en vista de tanta evidencia científica y del consenso sobre la ausente relación de vacunas y autismo, persistan grupos y activistas fanáticos antivacunas.

Aquí tenemos que recurrir a un concepto de la teoría de sistemas. En pocas palabras, existen sistemas sociales que son abstractos, constituidos por diferentes elementos que funcionan, precisamente, como un sistema, por ejemplo, el sistema judicial y el sistema de la salud.

Una característica de las sociedades democráticas es que tenemos que aceptar las reglas de estos sistemas abstractos para vivir en paz. No podemos sustraernos de ellos.

Por ejemplo, sería un caos si las personas consideraran arbitrarios los colores de los semáforos y se los saltaran a su antojo, o si decidieran vacunarse de acuerdo con la lectura del tarot. En el primer caso, tendríamos miles de accidentes y, en el segundo, todo tipo de epidemias infecciosas.

Pues bien, una característica de la modernidad, acentuada por la democratización de la información por medio de internet, es la desinformación (recomiendo la lectura del libro de Eduardo Ulibarri Realidades embusteras).

El acceso a la información es una maravilla de la modernidad que también se presta para fenómenos como la desinformación, la confirmación de sesgos y el pensamiento tribal.

Si en 1980 alguien escribía una anécdota personal sobre cómo la sopa de pejibaye le curó el cáncer de próstata, ahí se quedaba, como una anécdota personal; hoy, dependiendo del medio, influencer y otros factores, se puede volver una teoría pseudocientífica viral sobre el tratamiento de este cáncer.

Resultado de todo esto es que las instituciones que son sistemas abstractos han perdido legitimidad (en ocasiones justificadamente) y muchas personas piensan que sus opiniones son tan válidas como las de cualquier autoridad.

Volviendo a Robert F. Kennedy jr., en días pasados, se refirió a una declaración jurada del 2012, en medio de un divorcio, cuando afirmó que un parásito se le había metido en el cerebro y comido parte de este, y, como resultado, había perdido capacidades cognitivas y productivas.

Según afirmó, el parásito sigue allí, muerto, en su cerebro. Se especula sobre cuál puede haber sido la causa de muerte del parásito, algunos expertos piensan que pudo haber muerto de hambre.

El autor es médico psiquiatra, especialista en niños, adolescentes y salud pública, y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina.