El minuto final del juego

Cuando se trabaja incentivando el desarrollo de empresas y organizaciones, es muy común apoyarse en las lecciones y los libros abiertos en que se constituye el desempeño de los equipos deportivos.

En una competencia, un entrenamiento o una concentración, quedan al descubierto las claves del éxito. Liderazgo, cultura organizacional, capacidades individuales, asertividad, actitud, mentalidad, clima laboral, gestión de recursos y perseverancia, entre otros, permiten sistematizar lecciones aprendidas y asignaturas pendientes para continuar el proceso de mejora.

Voy a referirme a un fenómeno muy propio de Latinoamérica, en general, y de Costa Rica, puntualmente, al “minuto final del juego”. No son los últimos 60 segundos del encuentro, sino el cierre de este.

Las frases en el fútbol “nos empataron en el último minuto”, “perdimos en la última jugada” y la muy conocida saprihora igualmente se aplican al último set de un partido de vóleibol, al último cuarto en el básquetbol o la última entrada en el béisbol, etc.

Los cierres de juego en los diferentes deportes suponen un momento psicológico y físico fundamental, que se relaciona con la letanía, como dice el profesor australianopakistaní Sohail Inayatullah, del final de las cosas.

Mal comienzo

Por ejemplo, existe la idea de que se va a llegar agotado al final del año lectivo o de un curso en la universidad, de un año de trabajo, de un viaje, de un encuentro deportivo; y eso supone que los “últimos minutos” no se juegan, y se dejan transcurrir esperando el “pitazo final”.

De alguna manera, emocionalmente, nos preparamos para ciclos de vida que no necesariamente coinciden con la realidad. Un arranque poco demandante, un desarrollo intermedio de gran intensidad y un cierre donde la demanda se intensifica, pero nos toma con una carga de cansancio acumulado. Esto implica que nuestro sistema se programa para ello, y explicaría por qué decimos que el tiempo no alcanza.

Es común escuchar frases de cierre de ciclos como “dejemos eso para el otro año”, “ya no es mucho lo que se puede hacer, mejor seguiremos mañana más fresquitos y con nuevas energías”, “estoy embotado y no brotan las ideas”, entre otras muchas. No pocas personas toman posición con respecto a la idea de dejar “todo para el final”.

Cambio de chip

Buscando en la experiencia del trabajo con organizaciones e instituciones, sistematicé algunos aprendizajes de los cuales comparto los que encuentro más ejemplificantes.

El primero tiene que ver con nuestro concepto del tiempo, es decir, con la creencia de que todas las cosas tienen un comienzo y un final calendarios, y olvidamos el principio de la continuidad. A lo largo de la historia, la noción del tiempo cambió hasta verse ya no como algo dado e inagotable, sino como un recurso finito.

Lo anterior no obedece únicamente a nuestra noción calendarizada de la temporalidad. También está incentivado por las estructuras y los marcos normativos. Las culturas organizacionales costarricenses están programadas para trabajar períodos anuales de enero a diciembre; los primeros meses del año se inician con baja intensidad (mucha gente de vacaciones, metas mínimas, la noción de que tenemos todo el año por delante) y los últimos se caracterizan por apurarse, ejecutar todo lo que se pueda del presupuesto, reprogramar para el año siguiente y esperar el descanso de fin de año.

El segundo aprendizaje está muy relacionado con el primero, se basa en cómo nos preparamos para los ciclos laborales. Se parte de que llegamos cansados al final del año, pero nos esperan unas vacaciones en diciembre y un poquito de enero, cuando vamos a desconectarnos y recargar baterías para volver a repetir un nuevo año de trabajo, de estudio, de la actividad a la que nos dedicamos. Es algo así como el mito de Sísifo.

Pero el tercer aspecto que planteo es que, como señala el filósofo y periodista francés Albert Camus en su ensayo El mito de Sísifo, debemos tomar conciencia de esa rutina y desarrollar un proyecto de vida, es decir, a largo plazo, que dé sentido a las cosas que hacemos.

En caso contrario, terminaremos convertidos en robots que ejecutan actividades repetitivas, y esto tiene el potencial de perjudicar seriamente la salud física y mental. Funciona igual en personas como en empresas y países.

Sentido y propósito

Lo fundamental de la enseñanza que nos brinda Camus es que por medio de un proyecto de vida es posible reprogramar las normas y emociones para comprender el tiempo como una continuidad.

Al escribir estas líneas, imaginaba espacios de trabajo donde no existen metafóricamente los años calendario, excepto para advertir comportamientos de la demanda. Por ejemplo, un aeropuerto, un hospital, un hotel, una comandancia de la Policía, un restaurante.

En estos lugares, la noción de minuto final no existe para muchos de los colaboradores. Por ello, su programación debe ser muy precisa para estar continuamente listos para atender lo que suceda.

El fin de año es solo la terminación de un calendario; la vida continua y, por eso, es clave darle sentido y propósito. Organicemos el calendario para compensar energía durante el año sin parar la marcha.

El autor es docente en la UNA y la UCR.