¿Es el pragmatismo un valor en materia amatoria? El libraco Men Are from Mars, Women Are from Venus –que los gringos recibieron con el entusiasmo con que acogen toda basura– propone expeditivos métodos para “sacarle un orgasmo a una mujer en cuestión de minutos”. ¿No se le habrá ocurrido pensar, al cretinillo que lo escribió, que hay a quienes nos gusta permanecer entre las piernas de una mujer por tanto tiempo cuanto sea posible, ir llegando, no arribar; la travesía, no el desembarque; el proceso, no su culminación?