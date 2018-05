Gordon Brown, ex primer ministro y chancellor of the Exchequer (cargo equivalente al ministro de Hacienda) del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para Educación Global y jefe de la Comisión Internacional de Oportunidades de Financiamiento de la Educación Global. Preside la Junta Asesora de la Catalyst Foundation. © Project Syndicate 1995–2018