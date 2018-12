Estamos en un punto trascendental de la historia, y debemos reunir el coraje y la convicción necesarios para emprender acciones decididas. Debemos no solo encontrar soluciones, sino también probarlas y refinarlas periódicamente (no después de una década), guiándonos por metas y mediciones claras y basadas en la evidencia. Solo así podremos asegurar la suficiente resiliencia no solo de los sistemas financieros, sino de todas las estructuras de las que depende la estabilidad global.