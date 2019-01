Trump se había metido en un atolladero importante. Un problema era que nunca pensó que iba a ganar la elección, lo que implicó que podía prometer cualquier cosa sin preocuparse por cumplir o no con lo que prometía. A comienzos de enero, The New York Times informó que el exasesor de larga data de Trump, el ahora imputado Roger Stone, sugirió usar la idea de construir el muro para ayudar al constructor profesional a no olvidarse de hacer referencia a la inmigración, que iba a ser un tema importante para él, en sus mítines de campaña.