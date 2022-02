El fugaz instante y el hoy

El hoy no es más que una abstracción de nuestra mente, el resultado de la búsqueda incesante por encontrar sentido a una sucesión de instantes que, por lo demás, son fugaces.

El instante no tiene sentido por sí mismo, no deja de ser una simple experiencia fragmentada. El instante es captado por nuestros sentidos como algo exterior a nosotros, que nos toca de manera aleatoria. Pero no nos contentamos con eso, poco a poco la sucesión de instantes parece seguir un patrón, las sensaciones parecen ser las mismas y, entonces, podemos describir lo que es el hoy: una toma de posición, un análisis secundario a una serie de estímulos que necesitan ser interpretados.

La sucesión de instantes, sin embargo, puede cambiar de rumbo. Es entonces cuando el hoy que vivíamos se convierte en un ayer, algo que no es lo mismo que el presente. Por eso, el hoy es escurridizo y el lenguaje utiliza subterfugios para comunicar a otros lo que parece constante, aunque en verdad no lo es.

En efecto, si decimos “hoy día” nos referimos tanto al pasado como a lo que esperamos que continúe en el futuro. No se trata del presente en realidad, sino de una interpretación de lo que une el presente con lo pasado y con lo que está ocurriendo.

Un instante, por otro lado, es también algo relativo y subjetivo. Un solo minuto puede parecer una eternidad cuando esperamos algo con ansia, o un día puede ser un simple suspiro cuando el trabajo nos hace descuidarnos del continuo sucederse de las cosas.

El tiempo parece ser escurridizo a nuestros esfuerzos por definirlo, pero es exageradamente claro cuando lo sentimos pasar. El sucederse de instantes no es una definición, es una forma de hablar de la percepción y del esfuerzo continuo por dar sentido.

Subjetividad

Decir lo que significa el hoy, por otra parte, no es una tarea meramente individual, porque en nuestra experiencia otros participan activamente. Vemos a los demás actuar, sentir, reaccionar, pensar y optar, al igual que nosotros.

Lo que para uno es justo, para el otro puede resultar lo opuesto. De ahí que la descripción del hoy siempre tiene una fuerte cuota de subjetividad, no existe objetividad total en la percepción interpretada, sino constante flujo y probabilidades nacidas de emociones y razones.

¿Cuándo el hoy se convierte en ayer? No es una cuestión del simple transcurso del día, como usualmente pensamos. Se trata de un cambio que se fragua en el instante, cuando aquello que pensábamos que era constante simplemente no se da más.

Por más sutil que sea ese cambio, el hoy comienza cuando nuestra mente necesita adaptarse para encontrar sentido, cuando no podemos contentarnos con las razones que dábamos para explicar lo que sentíamos y hacíamos.

Una noticia, un accidente, una alegría, una idea, un sueño y tantas otras pequeñas cosas pueden hacer que el mundo no sea igual.

También el pasado puede ser entendido como un hoy cuando recurrimos al recuerdo. La memoria no es un récord de instantes, es un mecanismo que nos permite acercarnos a lo que pasó como protagonistas otra vez, es como si estuviésemos de nuevo en ese proceso de interpretar lo que está ocurriendo.

Esto tiene que ver con la búsqueda de sentido del hoy, recurrimos y revemos el pasado para darle un sentido presente, una significación para el ahora. Por eso, no es extraño que en el recurso al recuerdo encontremos nuevos sentidos, descubramos dinámicas que cuando estábamos viviendo ese momento no veíamos, ni teníamos en consideración.

El pasado

Existe, por otra parte, también la tendencia a encerrarnos en una única consideración del pasado, porque tenemos miedo a que su memoria nos interpele y nos haga evidentes nuestros filtros a la hora de interpretar lo sucedido.

Es entonces cuando queremos que el pasado no hable como un hoy, sino que se quede encerrado en una burbuja de cristal que hay que salvaguardar a toda costa. En este sentido, la memoria puede hacer aparecer fantasmas, retazos de la realidad que no pueden ser sometidos al conjuro de nuestras interpretaciones primeras. El miedo a los fantasmas no es más que temor a la realidad que se muestra frívola crítica de nuestras ideas y símbolos.

Asimismo, el futuro puede ser entendido como un pasado, como apego férreo a ideas ya diseñadas para que la realidad no nos haga tambalear los cimientos que una vez pusimos en nuestras interpretaciones de la realidad.

De esta manera, la utopía se convierte en simple repetición y el cambio, en peligro de contestación. Pero si vivimos el futuro como un hoy posible, nos abrimos a otra dinámica de pensamiento, donde lo importante es reconocer la autonomía de la realidad y la plasticidad de nuestras formas de interpretarlas.

Con todo, hay una diferencia radical entre el hoy como búsqueda de sentido de los fugaces momentos y el hoy vivido como pasado o futuro: la experiencia del instante solo es posible en el presente. Por más fuertes que sean nuestros recuerdos, los instantes que fueron recogidos en nuestra interpretación de lo sucedido no existen más.

El recuerdo es también una abstracción, aunque suscite en nosotros emociones. Similarmente, los instantes del futuro ni siquiera han aparecido, existen solo como una proyección de lo que esperamos hoy.

Los instantes ya sucedidos y los que aún no llegan pueden ayudarnos a comprender lo que significan aquellos que experimentamos ahora. Es decir, nos ayudan a comprender cómo interpretamos el mundo y cuáles son nuestras deficiencias al hacerlo. La fugacidad del instante y su continua sorpresa, sin embargo, nos pueden encontrar por lo menos pertrechados para lidiar con ellas si tomamos conciencia de cómo nuestra mente funciona: si está abierta al cambio o si busca sujetarse a lo que ya fue sentenciado como verdad.

Sentido de la existencia

En otras ocasiones me he referido al famoso libro bíblico de Qohelet, que nos advierte que “no hay nada nuevo bajo el sol”, que la vida humana está llena de repeticiones incesantes, como los ciclos de las estaciones. Pero el sabio que habla en el libro llega a una conclusión fantástica: lo único que cuenta en la repetición incesante de los distintos instantes es comer, beber, alegrarse con lo que se tiene y hacer el bien a los demás (Qoh 3,12-13).

Los momentos de tristeza o de guerra o dolor siempre llegarán, una y otra vez, pero el hecho de poder compartir la vida con otros, ofreciendo sin mezquindades lo que se tiene, permite encontrar un sentido diferente a la existencia.

Esto nos hace pensar en Jesús, el profeta glotón y borracho, amigo de prostitutas y pecadores públicos (Lc 7,31-50). No en balde tenía esta reputación, porque en el fondo, el instante fugaz de compartir la existencia en alegría es un signo de la presencia de Dios. Como cuando la prostituta entra en casa del fariseo que había invitado a Jesús a su mesa. Un frasco de perfume derramado a los pies del Nazareno y un gesto de profundo erotismo llenaron la sala de un aroma de hermosa fragancia y un agradecimiento sincero y humilde.

Ciertamente, quien se aferra a una interpretación taxativa acerca de la vida no puede dejarse llevar por la hermosura del relato. Especialmente porque el texto nunca nos dice por qué aquella mujer se tomó tal atrevimiento, lo único que se dice de ella es que es una mujer pecadora.

Estos dos textos bíblicos nos llevan a pensar en cómo entendemos el hoy y qué es lo que esperamos construir en él. Ciertamente, ni Qohelet, ni Jesús tenían miedo a los fantasmas del pasado, ni de su tradición interpretativa rígida y desalmada. Eran personas libres, capaces de ser críticas de sí mismas y de ofrecer razones nuevas de lo que significa “practicar la justicia, amar la caridad y conducirse humildemente con tu Dios” (Miq 6,8).

En otras palabras, qué es lo que significa haber encontrado una manera para hacer del instante fugaz un hoy lleno de esperanza y de vida nueva para todos: para los demás y para uno mismo.

El instante es fugaz, pero el hoy puede convertirse en una ocasión para construir novedad a pesar del pasado, porque la vida humana está llena de posibilidades cuando nuestra forma de enfrentar la realidad no tiene miedo de gozar lo que cuenta de verdad.

El autor es franciscano conventual.