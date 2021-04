Es perfectamente natural que nos centremos en la salud de nuestros seres queridos, pero no podemos olvidar que el virus no respeta fronteras. No alcanza con centrarnos solamente en nuestras respuestas locales a la pandemia; mientras nos dedicamos a las vacunaciones debemos garantizar también que el resto del mundo esté camino a ser vacunado y todos tengan acceso a pruebas y tratamientos seguros y eficaces. Para combatir este virus en cualquier lugar tenemos que derrotarlo en todas partes.