Como sostiene Tim Wu de la Universidad de Columbia en su nuevo libro The Curse of Bigness (La maldición de ser grande), las grandes empresas y los autócratas tienden a confabularse. A cambio de ciertos favores, las corporaciones reciben un trato favorable (como poderes monopólicos y recorte de los derechos de los trabajadores). En Hungría, se considera que las multinacionales son los principales beneficiarios de la “ley esclavista”. Pero no son las únicas: hasta el gobierno hoy sostiene que los principales beneficiarios serán las pequeñas y medianas empresas, que incluyen al nuevo sector privado con conexiones políticas.