Entrevista. Ortega no suele conceder entrevistas, pero la única manera de llegarle a Donald Trump era por medio de Fox. Si el medio es el mensaje, como dejó dicho el canadiense Marshall McLuhan, el elegido no dejaba espacio a la duda. El mensaje implícito era “yo no soy peor que Putin o que Kim Jong-un. Soy la garantía de que los nicas no se convertirán en un problema migratorio para Estados Unidos. Fui elegido democráticamente y agotaré mi mandato. Pese a todo, podemos llevarnos bien”. Le respondió inmediatamente Mike Pence, el vicepresidente de Trump. Para Washington seguía siendo un asesino.