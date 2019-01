Con respecto al primer reto, Daniel Drezner de la Universidad Tufts plantea en The Ideas Industry: How Pessimists, Partisans, and Plutocrats are Transforming the Marketplace of Ideas (La industria de las ideas: cómo los pesimistas, los partidistas y los plutócratas están transformando el mercado de las ideas) que los centros de estudios con ánimo de lucro han tomado el liderazgo del pensamiento al servir de plataformas para pensadores provocadores que impulsan grandes ideas. Mientras los centros de estudios sin ánimo de lucro (así como las universidades y las organizaciones no gubernamentales) siguen teniendo un enfoque “a la antigua” hacia los datos, sus contrapartes prosperan el encontrar “la” estadística que capte la atención pública en la era digital. Debido a su acceso a información tanto pública como privada, los centros con ánimo de lucro también pueden aprovechar al máximo el big data de maneras que los tradicionales no pueden.