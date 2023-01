Analizando diversas noticias locales, regionales y globales, me di cuenta de que somos de las pocas especies —o la única— que tropieza dos veces con la misma piedra. Hay diversas frases, de connotados autores, que indican que algunos estamos condenados a repetir la historia si no aprendemos la lección que la historia enseña.

Quizás el error está en presuponer que siempre seremos capaces de aprender la lección, cosa que no es cierta porque, como suele ocurrir, se tiende a ver la realidad menos quien la experimenta; además, muchos seremos en exceso condescendientes con nosotros mismos a la hora de analizar el resultado de una experiencia negativa, o superlativos ante alguna experiencia positiva, pero difícilmente objetivos. Incluso, más allá de condescendientes, endilgar el resultado de nuestros actos a los demás, o a algo tan etéreo como la mala suerte.

Tema aparte es el aprendizaje basado en las experiencias ajenas: “Eso no me ocurrirá a mí”, “eso les pasa a otros por ignorantes, torpes o irresponsables, pero yo no soy así”. De nuevo, la otredad aplicada en sus múltiples formas. Hay una terrible y obcecada manía de no aprender de la experiencia ajena, ya sea de nuestros antecesores, o de los vecinos con los que compartimos más que un área geográfica o un territorio: de ellos mucho menos. Yo versus ellos.

El título de este artículo tiene que ver con una película de 1993, Groundhog Day, y que en nuestro país se presentó como El Día de la Marmota. Narra la historia de un meteorólogo (Bill Murray) de una cadena de televisión y su equipo, entre los que se encuentra la productora del espacio (Andie MacDowell), quienes deben cubrir la nota del día en que el poblado de Punxsutawney, Pensilvania, espera la salida de una marmota para predecir, según su comportamiento al salir, cuánto resta a la estación fría. Ese día es el 2 de febrero. El hecho no es ficción, la tradición existe.

Tras verse obligados a pernoctar en el pueblo debido a que una tormenta de nieve impidió su salida a la ciudad, por razones desconocidas, a la mañana siguiente, en el radioreloj despertador suena la misma pieza musical del día anterior.

El protagonista comienza el día y se da cuenta de que es idéntico al anterior, es decir, el Día de la Marmota. Y así, un día tras otro. El amargado sujeto va cambiando su forma de ser, motivado por el deseo de agradar a su productora, de quien se enamora.

La suerte le ofrece la oportunidad de aprender de la historia de cada día lo que le gusta a aquella mujer que lo inspira al cambio; una especie de tanteo y error hasta pulir detalles y ser un hombre diferente, digno del amor de su productora. Cuando el cambio fue total y su personalidad era la perfecta para la mujer que deseaba conquistar, se acaba el ciclo recurrente y se inicia el nuevo día de forma diferente: el 3 de febrero.

Vivir sin analizar Copiado!

Uso esta película como parangón para mostrar que algunos solemos, como individuos y sociedad, repetir el mismo día —sentido figurado de cualquier ciclo temporal—, no solo en nuestra rutina personal, que casi es un calco diario. Despreciamos las enseñanzas que nos deja cada momento, cada día, y somos capaces de repetir el mismo error al día siguiente sin pena, ni sonrojo, o ira por la torpeza cometida.

No analizamos los acontecimientos para escudriñar en las relaciones causales que llevaron a un determinado desenlace, bueno o malo; lo vivimos y ya. ¿Y la moraleja? Pienso que no estamos preocupados por ella, porque, de alguna manera, nos hará llegar a la triste conclusión de que fuimos torpes, incapaces, insensatos, irresponsables, indolentes con los que no queremos ser etiquetados.

Por lo menos en la película, el protagonista aprende las lecciones, las toma y las modifica de forma positiva, pero algunos de nosotros somos incapaces de ello. No sé si algo tiene que ver el poco aprecio, respeto o valor que damos a la memoria, ni que decir a la historia como disciplina de las ciencias sociales. El olvido es mejor; es como echar el polvo debajo de la alfombra: no me lo recuerde, no haga olas, esa es etapa superada. ¿Superada?

Mientras hacía una búsqueda rápida en internet sobre este tema, me di cuenta de que esta especie de vicio por repetir la historia —lamentablemente, no en lo positivo— es un hecho casi genético, más que memético. A lo largo de las épocas, diversos pensadores del mundo y de distintas culturas tienen textos o frases donde se colige esta costumbre de echar al olvido toda experiencia adversa o que produce resultados negativos.

No lo documento como un hecho para afirmar que así somos todos y no lo podemos cambiar, o para consolarnos con que “mal de muchos, consuelo de tontos”.

De ese modo, no es extraño escuchar decir que alguien tuvo un día para el olvido, por ejemplo, políticos que manifiestan que “fue una campaña electoral para el olvido”; a jugadores de un deporte, “fue un partido o campeonato para el olvido”; a gobernantes, “fue un año para el olvido”. ¡No, jamás! Esos son, más bien, los momentos para tenerlos más presentes, para examinar en profundidad sus causas, consecuencias y aprendizajes.

El jugador de una disciplina deportiva que no analiza por qué no ganó o no logró la marca que tenía por meta está condenado a repetir los resultados. Se le atribuye a Albert Einstein, “si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”. Yo ampliaría que no debemos hacer lo que hemos hecho nosotros, sino lo que hicieron otros parecidos y que demuestra resultados contrarios, negativos, nefastos.

La viga en el ojo Copiado!

Vemos con preocupación que políticos populistas arriban al poder en distintos países, especialmente, nuestro vecindario. Detectamos sus prácticas, identificamos patrones en las más diversas aristas: frases, ideas, posiciones, construcción de imagen, discurso, retórica, etc. La posverdad en su más amplia gama de formas y colores.

Somos capaces de mirar el peligro en que se encuentran aquellos con el posible y probable triunfo de tan floridos y discutidos candidatos; sin embargo, cuando se trata de nuestro terruño, lo obviamos y caemos en la misma trampa populista que tanto resquemor dijimos que nos producía. Bien recomendó Jesucristo: “Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.” (Lucas 6:41 y Mateo 7:3).

Irónicamente, a los sistemas informáticos los dotamos de inteligencia artificial y, más específicamente, de machine learning. De ese modo, compilan datos en cada nueva experiencia y detectan patrones que permiten identificar posibles resultados. Sin embargo, evitamos dotarnos a nosotros mismos de tales herramientas para la vida. Quizás en algún momento desarrollen aplicaciones en las cuales registremos nuestras experiencias y nos orienten para tomar la decisión menos perniciosa.

Tal vez la formación para pensar y ser lectores críticos, para respetar las ciencias y disciplinas que analizan los acontecimientos de la historia, desde los más diversos ángulos, y la formación cívica para el ejercicio responsable de la vida ciudadana colaboren en no perder la memoria, sea por enfermedad o por conveniencia.

¡Memoria, memoria, por favor! No perdamos la memoria, ni la nuestra ni la de la humanidad. No tenemos la suerte del protagonista de la película; no tenemos la oportunidad de arreglar las tortas de hoy cuantas veces las cometamos. Les aseguro que la vida nos da, cuando mucho, únicamente una segunda oportunidad, y si no aprendimos de la primera, volveremos a tropezar.

juan.romero.zuniga@una.ac.cr

El autor es profesor de Epidemiología en la UNA desde hace 20 años. Ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.