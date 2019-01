SANTIAGO – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no es el primer político que enfrenta dificultades con los impuestos a los combustibles. A comienzos del año pasado, en Brasil, una huelga de camioneros paralizó el país y contribuyó al triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. En el 2000, el movimiento Dump the Pump (No usar la bomba) parecía que iba a impedir que Tony Blair alcanzara un segundo período gubernamental. En Estados Unidos, el asunto es tan políticamente tóxico que se ha permitido que la inflación erosione dos quintos del valor del impuesto federal a los combustibles desde la última vez que fue reajustado, hace 25 años.