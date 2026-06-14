El daño que causa decirles a los niños que ‘los hombres no lloran’

En el mes del Día del Padre, mi regalo para quienes lo son o lo serán es invitarlos a romper algunos estereotipos y tabúes machistas que, sin duda, afectan la salud física y mental de los hombres y, sobre todo, su felicidad.

A mis lectores, así como a madres y docentes, les ruego no caer en la trampa de educar a los varones bajo la regla de que “los hombres no lloran”. Esta máxima, presente en generaciones anteriores, es la causa de muchas conductas que reprimen sus emociones o, peor aún, que validan únicamente el enojo como forma de reacción, una de las raíces de las masculinidades tóxicas.

Según un artículo de The New York Times, respaldado por otros estudios, a los hombres les cuesta más reconocer que necesitan ayuda y buscarla. Increíblemente, trastornos como la depresión y la ansiedad son más difíciles de detectar médicamente en ellos porque sus síntomas suelen ser distintos a los de las mujeres. Mientras ellas pueden experimentar letargo y desánimo, los hombres tienden a asumir conductas de alto riesgo, mostrar enojo o sufrir malestares estomacales y dolores de cabeza.

Cuando buscan ayuda –algo que, como dije, resulta más difícil porque, socialmente, suele verse como una debilidad–, sus tratamientos suelen prolongarse más y existe una mayor tendencia a abandonarlos prematuramente, con el consiguiente riesgo de recurrir al consumo de alcohol o, peor aún, de drogas.

Según esa misma nota, algunos padres también sufren depresión posparto, aunque en una proporción menor, debido a la ansiedad que generan las nuevas responsabilidades. Durante años, en ALAS hemos escuchado a especialistas en masculinidades saludables advertir sobre esta realidad.

Otra de las injusticias derivadas del machismo es que la autoestima masculina suele vincularse con la capacidad de proveer. Esto limita la elección de áreas de estudio y trabajo, y hace que la pérdida del empleo tenga un impacto emocional más fuerte. Tristemente, muchos suicidios están relacionados con estos factores.

Además de reflexionar sobre estos temas, que reconozco siguen siendo tabú para muchas personas, mi recomendación a los hombres es: aprendan a comunicar sus sentimientos, no teman buscar ayuda cuando la necesiten, construyan círculos de apoyo y practiquen ejercicio regularmente.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.