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El daño que causa decirles a los niños que ‘los hombres no lloran’

La autoestima masculina suele vincularse con la capacidad de proveer. Esto limita la elección de áreas de estudio y trabajo, y hace que la pérdida del empleo tenga un impacto emocional más fuerte

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Por Nuria Marín Raventós

En el mes del Día del Padre, mi regalo para quienes lo son o lo serán es invitarlos a romper algunos estereotipos y tabúes machistas que, sin duda, afectan la salud física y mental de los hombres y, sobre todo, su felicidad.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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