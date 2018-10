No es demasiado tarde para que Estados Unidos y China cambien el curso. El problema es que, al decidir si lo hacen o no, es probable que Trump y su contraparte chino, Xi Jinping, se concentren, principalmente, si no exclusivamente, en los intereses nacionales y los cálculos políticos personales. Esta es una visión cortoplacista. Antes de que estos dos líderes condenen irreversiblemente a sus países a pasar las próximas décadas atrapados en un conflicto devastador y evitable, deberían considerar cuidadosamente lo que esto implicaría no solo para Estados Unidos y China, sino para el mundo en su totalidad.