El cantor de ‘canterurías’ y la pasión de amar

La vida misma es todo un canto, nos dice Horacio Guarany en su famosa canción «Si se calla el cantor». Mientras los años avanzan, nos comenzamos a dar cuenta que entretejemos nuestras experiencias como la partitura de una canción que a veces es arpegio armónico y otras veces contrapunto disonante. Una combinación de cosas vividas, es como una obra musical inédita cuyo único objetivo es comunicar el dulce sonido de las existencias vivas o dormidas. El que vive o el que se fue es como un cantor, que entre miles de posibilidades dirige o marcó el propio ritmo de su destino. Pero vivir, nos recuerda la canción de Guarany, es no callar, no dejar de ofrecer lo que somos y lo que seremos o lo que fuimos.

Como sucede con una canción, a veces el silencio es elocuente, pero solo cuando también es profético. Son esos momentos donde uno se detiene para contemplar lo que quedó atrás e imaginar lo que está por delante. Cantar la vida es también comprometerse con la historia que sirve de camino para transitarla. El devenir de los tiempos es como ese gran panorama el que sucede nuestro caminar y que nos hace optar por una manera de estar presente y de avanzar: resueltamente hacia alguna dirección o tercamente en círculos que nos conducen siempre al mismo lugar (la idolatría del yo). El verdadero cantor de la vida, empero, es aquel que asume que su canto puede ser fuente de inspiración y de libertad para otros, no porque sea simple belleza melódica, sino porque es comunicación.

Es imposible que la relación humana se manifieste solo en el silencio. La voz del cantor, es decir, su esencia como individuo y ser humano, radica en la capacidad de compartir la construcción del destino. Por ello, establecer contacto, contar historias, alzar la voz en la tribuna de lo público, defender a los que no tienen, tomar consciencia de lo que viven quienes tenemos al lado, es convertirse en luz de amistad. Por eso, la belleza misma necesita de la comunión de vida para adquirir sentido y mostrar todo su esplendor.

El cantor por antonomasia es aquel que canta «Canterurías» (título y tema de la canción de Chabela Grande). Porque la vida necesita, como esa canción, hacernos pensar en otras posibilidades para estructurar el lenguaje de la construcción de lo humano. De allí, la invitación al cantero para que sueñe, para se atreva a «canteruriar». Así las puertas no estarán cerradas y perdidas, y las calles no volverán a estar sordas y sombrías. Vivir de manera diferente nos ayuda a ser ese cantero que se enfrenta con los problemas del mundo y de la propia vida de manera valiente, para incidir en la piedra que está dormida. «Canteruriar» es querer vivir en la sorpresa de la libertad.

Vienen a la mente dos imágenes que, desde el lenguaje filosófico, nos empujan a asumir el compromiso de hacer valer nuestras opciones como propuestas de libertad. En el pensamiento de Paul Ricoeur («La metáfora viva») se nos recuerda que es posible encontrar sentidos distintos para vivir, cuando nos atrevemos a entender el mundo desde la impertinencia del que se atreve construir un pensamiento nuevo que establezca una unión entre significados separados por el lenguaje convencional. Es decir, cuando una vida se convierte en puente que desestabiliza los horizontes cerrados de ideologías opresivas, y nos conduce a una nueva visión del mundo. Es entonces cuando se pueden abrir los ojos para descubrir la infinidad de nuevas posibilidades para forjar nuestro destino. Cuando nos atrevemos a cantar y nos revelamos a estar sometidos al cobarde silencio que genera la segregación, comenzamos a forjar metáforas de nuevo conocimiento y acción.

Desfamiliarizar. Para ello; sin embargo, Roger Fowler («Linguistic Criticism») nos propone «desfamiliarizarnos» con el mundo que recibimos, dejándonos cautivar por el espíritu crítico que no acepta como punto final de la existencia, la realidad en la que se vive, ni que se somete a la pretendida indiscutible autoridad de los discursos que intentan mantenerla inalterada. Al desfamiliarizarnos con lo dado, podemos asumir el reto de enfrentarnos con objetividad no solo a lo que se nos propone, sino también a lo que nosotros sostenemos como una descripción de nuestro mundo. Fowler nos deja inquietos, como quien canta «canterurías» para dejar el sueño opiáceo de la indiferencia y comenzar a despertar la piedra dura y dormida.

Nos podríamos preguntar, cómo convertirnos en esos cantores de «canterurías». Tal vez una de las respuestas más bellas la tenemos en el Cantar de los Cantares. Es un libro que nos habla de la pasión del amor, pero uno de sus poemas (Ct. 4,1-5,1) es ejemplo elocuente de ese espíritu transformador del que venimos hablando.

Algunas imágenes que describen la amada del poema son llamativas. Se habla de las montañas que se levantan en la Transjordania (Galaad), entre los ríos Yabbok y Yarmouk; de la torre de David; del incienso (que provenía de Arabia y que se usaba principalmente en el templo de Jerusalén) y de las montañas del Líbano.

Otras imágenes parecen evocar los tiempos de guerra, como los escudos colgados en la torre, o como la imagen de los leones que en muchos casos representan a los imperios que vienen del Norte a conquistar la tierra de Israel. De esta manera, la mujer se relaciona tanto con la tierra de la Palestina como con los hijos de los deportados, a los que se invita a volver a su hogar, ya que Yahweh ha vuelto a su templo en Jerusalén. El encuentro entre los dos enamorados adquiere así una dimensión mucho mayor: es símbolo de un reencuentro entre los hijos de Israel. Entre los besos, las caricias y la unión corporal de los que se aman, la historia se reconstruye.

La belleza de los motivos que en el poema nos hablan de frutos, colores, sabores, evocan la pasión con la que los amados se vinculan y se unen en un fuego de amor. La imagen del jardín hace pensar en el Edén, en la felicidad de la unión amorosa pero que se desarrolla también en medio de las vicisitudes del pueblo. La unión de los dos enamorados es símbolo de una acción histórica que genera nuevas relaciones y regenera la capacidad de dar vida a la gente. Y todo ello hecho canciones: porque es en la tierra, hecha de barro, tesón y pasión donde el amor tiene sentido creador.

Esta misma capacidad de construir formas nuevas de vivir, es expresada hermosamente por Isaac Felipe Azofeifa en su poema «¡Oh, tempestad de formas!»: «Participo de este poder creador de seres, en sí mismo sin límites, / me hundo en la pasión paridora del cosmos, me deseo, me elijo, / desafío, asciendo entre castigos y catástrofes, y en lo alto, / pongo mi libertad, la tuya, la de todos, la del mundo infinito». Somos una tempestad de posibilidades, de acciones que pueden producir un cambio significativo en la existencia del mundo que nos envuelve.

Al mismo tiempo, sigue el poema, es necesaria una actitud desafiante ante el anquilosamiento: «¡Oh, tempestad de formas! / Que la estéril rutina no me encadene a su vil gramática, / a su camino donde las estatuas ya son blancas vacas muertas, / y los paseantes se saludan —qué tal, qué tal—, mientras adulan / el pasado, y escupen juicios hacia el presente sin futuro, / hasta que el día es una alberca de peces muertos y agua inmóvil».

Todas estas personas que cantan a la vida tienen un horizonte común, aquel con el que termina el poema de Azofeifa: «Dame vivir heroicamente, / aunque este reto sea tan pequeño que cabe / toda mi libertad en la forma interior de este verso».

Esta última expresión «la forma interior de este verso» nos indica que vivir con pasión la vida, no es más que una disposición del interior humano. Un no dejarse domar por la tentación de ver pasar la sucesión de acontecimientos como si no tuvieran nada que ver con nosotros. El mundo y nosotros estamos entrelazados como los hilos trenzados de un magnífico tejido, o como las notas de una canción. Vivir ese reto de ser historia y constituirnos en hacedores de la historia, nos lleva al fuego cálido del amor pasional y de la necesidad de encontrar caminos de hermandad.

Cantar, amar, pensar, vivir se pueden componer como notas sinonímicas que reflejan el caminar de un ser que desea expandir su mirada hacia cosas distintas. No es que se desentienda del pasado, sino que hace de la experiencia vivida y de la que se vive el humus de la creatividad y de la valentía. Estos son los ingredientes esenciales para hacer de nuestro paso por este mundo una bella «canteruría» que destruye las piedras muertas y que mantienen en pie los muros de la división y el odio.

El autor es franciscano conventual.