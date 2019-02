Es mi hija y tiene 15 meses. ¿Cómo quieren verme alegre cuando le regalan un bikini? ¿Acaso no han visto sus fotos? En el mar o en la piscina, utiliza camisetas de natación de tela especial para protegerla del sol y calzón o pañales especiales para estar en el agua. Así, si orina o defeca, no contamina el agua. Pero el bañador va más allá de la eventual contaminación porque ella no ha aprendido a avisar cuando necesita ir al baño. Se trata, ante todo, de los valores con los que crece y de su derecho a ser niña; a no ser una niña hipersexualizada, desde ya expuesta a los ojos de terceros, ni criada bajo un modelo patriarcal que la va moldeando como objeto de deseo sexual.