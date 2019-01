Cuando me asomo a la bahía, la mañana del 2 de enero, el Sea Cloud ha desaparecido del paisaje. Un barco fantasma, me digo, que llega a las costas de Nicaragua cada fin de año y me lo imagino alzando velas para seguir paseando por los mares hasta el fin de los siglos el féretro del Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, dictador perpetuo.