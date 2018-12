Tema universal. Un reciente reportaje del diario El País de España (12/11/2018) me hace ver que no estoy sola en mis preocupaciones: “El debate sobre si es pertinente que las nuevas generaciones vean los filmes con los que todos hemos crecido resuena cada vez con más fuerza en la opinión pública, como lo demuestra el hecho de que en los últimos días hasta dos princesas de Disney se han opuesto a ello. La actriz Kristen Bell, que da su voz a la princesa Anna en Frozen, aseguró que tuvo que explicar a sus dos hijas pequeñas que no está bien besar a mujeres dormidas sin su consentimiento (por muy príncipe azul que te creas) tras leer Blancanieves y los siete enanitos, un hecho que se repite en La bella durmiente. La protagonista de El cascanueces y los cuatro reinos, Keira Knightley, también habló sobre los vetos parentales en su visita al programa de Ellen DeGeneres: ‘La Cenicienta está prohibida porque se pasa toda la película esperando a que llegue un hombre rico a rescatarla. ¡No, rescátate a ti misma! Y luego otra película que me fastidia prohibírsela, porque a mí me encanta, es La sirenita. Sí, las canciones son fantásticas pero no puedes renunciar a tu voz por un hombre. ¿Hola?”.