Los compradores son empresas especializadas en cobranza. Antes de cotizar el precio máximo dispuestos a pagar por cada uno de ellos, efectúan un análisis de la probabilidad de recuperar parte del crédito y el monto, dada la calidad de la garantía y del deudor. También examinan los costos de recobrar el dinero y la utilidad razonable, ajustada por riesgo. Este tipo de transacciones no están sujetas a ninguna normativa si se trata de empresas privadas, y ni qué decir si no son reguladas, porque no tutelan recursos del público.