En un documento titulado Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strenghthening Confidence and Resilience, del 19 de mayo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a los países abstenerse por ahora de incrementar la carga tributaria y, más bien, concentrarse en la promoción de la reactivación económica para reducir el desempleo y la pobreza, así como aportar recursos sanos al fisco. Costa Rica, con sus déficits galopantes y creciente endeudamiento no parece estar en condiciones de renunciar a nuevos ingresos tributarios, aunque sean temporales, pero debe buscar mayor equilibrio.