El Tribunal también da carta de ciudadanía a la huelga política, no contemplada en la legislación costarricense y claramente ajena a la voluntad del legislador, como es fácil de constatar en las actas del Congreso. Cuando se le preguntó si la nueva legislación da cabida a la huelga política, el magistrado Orlando Aguirre, uno de los impulsores de la reforma procesal laboral, respondió a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso: “No, no, de ninguna manera. Todas estas herramientas, todos esos instrumentos son para la solución de conflictos económico, sociales, y conflictos jurídicos en términos generales entre empleadores y trabajadores. No está visto esto dentro de una dimensión colectiva, fuera de lo que son las relaciones laborales entre patronos y trabajadores”. Más adelante, recordó que la comisión de jurídicos consideró el asunto y “se acordó en aquel momento no incluir conflictos de esta naturaleza”.