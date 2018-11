Ya lo advertía el constituyente Mario Alberto Jiménez Quesada el 8 de setiembre de 1949 cuando se discutía la redacción del artículo 167: “¿Quién nos garantiza que en el seno de la Corte no se incuban también ciertos egoísmos y vanidades? ¿Quién nos garantiza que los señores magistrados no obrarán nunca guiados por las pasiones? Para algunos señores representantes lo que la Corte dice siempre está bien dicho. Sus sentencias tienen el carácter de magister dixit. Se piensa que ahí no tienen cabida ni las pasiones, ni los intereses, ni los egoísmos, propios de todos los hombres. Yo no puedo compartir este criterio. Durante muchos años he estado muy cerca del Poder Judicial y me he dado cuenta de que los magistrados son hombres como todos los hombres, que se equivocan a menudo, con defectos, movidos por pasiones”. Debemos agregar que también las magistradas, como seres humanos, se dejan llevar hoy por las pasiones.