Dado que la huelga implica, por definición, la interrupción indefinida de labores en los centros de trabajo y que su declaratoria de legalidad suspende los contratos laborales, a contrario sensu, la suspensión de labores no puede efectuarse antes de la declaratoria de legalidad de la huelga, pues de lo contrario no habría diferencia entre una huelga y las vacaciones, pues en ambos casos no se trabajaría, pero seguiría percibiéndose el salario.