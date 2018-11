Pero promulgar una ley no es lo mismo que usarla. Con la excepción de varias personas implicadas en el asesinato en el 2004 del editor de Forbes Paul Klebnikov en Moscú, las leyes tipo Magnitsky no se han utilizado ampliamente en defensa de los periodistas. Los gobiernos comprometidos con la democracia no deben dudar a la hora de usar las herramientas a su disposición para proteger a quienes ponen en riesgo sus vidas en la defensa de la libertad de expresión. En particular, los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de asegurarse de que se cumplan los compromisos asumidos por la UE y cada país miembro.