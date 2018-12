Como resultado, EE. UU., Brasil y México enfrentan el mismo problema. Y los demócratas en los tres países no lo resolverán a menos que se unan en defensa de la democracia, incluso si no están de acuerdo en cuestiones políticas básicas. Eso significa enfrentarse a la deriva autoritaria a través de todo medio democrático disponible. Ceder a los nombramientos judiciales, a los principales proyectos de obras públicas y a las propuestas para “armar a la gente” no es una estrategia ganadora.