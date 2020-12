«Sí, debe estar reflejándose una mayor recaudación en contraste con mayo y junio, porque la gente está regresando a sus actividades casi normales, en un mundo anormal, pero comparada con las restricciones violentas de marzo a agosto. Lo grave, grave, grave está en el 2021. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para el año próximo? Si en el transcurso del primer trimestre no hemos cerrado un programa creíble, hay que decirle adiós al financiamiento externo y la plata de adentro no va a alcanzar para financiar la cantidad de gasto de hoy”, explica Delgado para luego agregar: “Estamos dando poca importancia a la restricción, como en 1980. Lo viví dentro del Banco Central, es igual en la forma como vamos caminando hacia el precipicio, no hay mucha diferencia a lo ocurrido en 1980. Concentrarse en la pírrica mejora en la economía no debe servir para echar las campanas al vuelo para que no haya ajuste. No nos hagamos ilusiones, el ajuste hay que hacerlo y cosas transitorias como las que estamos viendo del día a día no alcanzan para pensar que no debe hacerse el ajuste», explica Delgado.