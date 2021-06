Lástima que el comportamiento de los diputados en esta semana no sea digno de ejemplo. El show alrededor de la citación del ministro Salas a comparecer terminó siendo un ridículo. Lo convocaron, pero no se presentaron suficientes diputados para hacer cuórum. El día que lo recibieron algunos legisladores no lo dejaron ni hablar, con un bombardeo de preguntas que más bien parecía discurso político, mientras otros jugaban con sus tabletas.