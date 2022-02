Puestos ante el altar sagrado de las urnas, pocas veces, como ahora, se han visto confrontadas nuestras conciencias ante el deber ineludible de decisiones en medio del agotamiento de nuestro sistema político. Ese día acudiré a la cita patria y no dejaría de compartir mi decisión si ya la tuviera. Pero tres cosas tengo claras: tomaré partido frente a las cartas que nos dio la vida, que no son las ideales, ni de cerca, porque si somos artífices de nuestro destino, no así de los entornos de sus encrucijadas. Ergo, ejerceré un voto válido.

También tengo claro no caer en la trampa institucional de escoger presidente y, al mismo tiempo, quitarle músculo legislativo para realizar cabalmente su gestión. Si no hay candidatos ideales, menos moral sería que a esa falta de idoneidad agregásemos debilidad parlamentaria. Ergo, no dividiré mi voto.

Escoger un camino de posible remedio a nuestros males es muchas veces menos decisivo que evitar dar un paso en falso hacia la perturbación insufrible de la intolerancia. Desde la perspectiva de esta opinión, apelo a defender en las urnas el pleno ejercicio de los derechos humanos, el valor de la ciencia y la importancia de la formación sexual y afectiva en nuestro sistema educativo. Ergo, me deslindo de una opción confesional.

La dispersión política a la que ha llegado nuestro sistema electoral hace inevitable una segunda ronda. Ganen quienes ganen el derecho a un segundo intento llegarán atados a su mandato, con fuerzas parlamentarias ya definidas. Yace desfasada de nuestro escenario político la pervivencia de esa torpe trampa estructural: decidir diputados, a ciegas de saber quiénes se disputarán realmente el Ejecutivo en segunda ronda.

Llamado a consulta a la Convención Constituyente chilena, el expresidente Ricardo Lagos insistió en la necesidad de vincular la fecha de la segunda ronda con la de elección legislativa. Consejo también pertinente a nuestra realidad criolla, donde el voto debe escoger una opción con viabilidad de músculo legislativo y, en eso, todavía pervive el bipartidismo. Esa es otra de nuestras restricciones. A la hora de elegir presidente, nos toca hacer también un cálculo de sus probables fuerzas legislativas, porque de poco servirá una luminaria si llega con atrofia para traducir sus prioridades en leyes.

vgovaere@gmail.com

Velia Govaere, exviceministra de Economía, es catedrática de la UNED y especialista en Comercio Internacional con amplia experiencia en Centroamérica y el Caribe. Ha escrito tres libros sobre derecho comercial internacional y tratados de libre comercio. El más reciente se titula “Hegemonía de un modelo contradictorio en Costa Rica: procesos e impactos discordantes de los TLC”.