Algunos indican que el presidente no tenía alternativa, pues el proyecto fue aprobado por 43 diputados, suficientes para anular un veto. Pero diez de esos votos eran del PAC, cuya fracción originalmente se había manifestado en contra del plan. Además, no era una iniciativa del gobierno, sino del PLN, y lo que pretende es abrir las puertas para el despilfarro en las municipalidades, las cuales son, en su enorme mayoría, controladas por el PLN. El presidente no solo lo firmó, sino también lo convocó en sesiones extraordinarias y su partido lo votó en bloque.