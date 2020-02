Mientras el desempleo y la informalidad continúan aumentando, la respuesta de la ministra de Trabajo es responsabilizar a los costarricenses por no tener el perfil para emplearse. Es bien sabido que el 60 % de la mano de obra está poco calificada. El gobierno insiste en que la solución radica en educación y capacitación, pero ese no es un escenario realista a corto o mediano plazo dada la cantidad de gente necesitada de adquirir nuevas destrezas. No es una falla del mercado que no se generen suficientes oportunidades en los sectores poco calificados. Las enormes cargas sociales —las más altas de América Latina— desincentivan la contratación de este tipo de trabajadores, algo advertido por la OCDE. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo oídos sordos a estos diagnósticos.