No nos engañemos. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no evitó una crisis. Solo la pospuso. Como revelan las cifras recién publicadas, la situación fiscal continúa deteriorándose: la deuda sigue creciendo y el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses— aumentó. Es casi seguro que las calificadoras de riesgo volverán a recortar la nota crediticia del país. Si bien es muy probable que los números habrían sido más alarmantes sin el plan fiscal, no se justifica la autocomplacencia que han mostrado la clase política y la sociedad civil —pocos actores se salvan— tras la aprobación. Lo fiscal casi desapareció de las prioridades del gobierno, y lo reemplazó por discusiones e iniciativas sobre descarbonización, etanol, usura y hasta aguacates. Prueba de ello es que el Ejecutivo quiere que los ¢12.000 millones que ahorrará, gracias al recorte en las pensiones de lujo, se gasten en programas sociales en lugar de destinarlo a disminuir, aunque sea una milésima, el déficit fiscal.