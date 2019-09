Que la gente disponga de su plata como le venga en gana no debería incomodar a un liberal como yo. Sin embargo, no podemos perder de vista las particularidades de la población en cuestión: se trata de personas que ya dejaron atrás su vida productiva y no están en capacidad de reabastecer ese ahorro previsional. Si lo dilapidan en pocos años, se convertirán irremediablemente en una carga para la sociedad. Por eso, no debe sorprendernos que en Perú ya haya iniciativas para garantizarles un seguro a quienes agotaron el saldo de su cuenta de pensiones. Ninguna sociedad tolera la idea de que haya viejos a los cuales no les alcanza la plata para llevar una vida más o menos digna. No podemos pecar de ingenuos creyendo que se pueden establecer mecanismos para garantizar que quienes malgasten el dinero de su pensión complementaria no recibirán luego algún tipo de subsidio estatal.