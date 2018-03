Corrales también observa que el Itcer –índice que muestra la tendencia del tipo de cambio en un periodo determinado– está en 85 (siendo 100, según él, el valor de equilibrio). Pero en el Itcer el 100 no representa equilibrio, sino el año base del indicador, que es 1997. El BCCR ha señalado que “es un error decir que, ante condiciones cambiantes [en la economía], el nivel del Itcer debería mantenerse alrededor del observado en un momento dado”. No hay señales de que el colón esté sobrevalorado. Por eso, no arriesguemos la estabilidad de precios –que tanto nos ha costado– en aras de una innecesaria y peligrosa depreciación.