Amor. Es un sentimiento que se reserva para el círculo íntimo de cada uno, por lo que es iluso pretender extenderlo a toda la sociedad. Pero aun cuando no podemos amarnos todos, por lo menos no nos odiemos. La intolerancia y la acrimonia en el discurso político vienen en alzada. Con creciente facilidad la gente achaca malas intenciones a quienes piensan distinto. Por eso, deseo un debate más civilizado donde predomine el respeto por puntos de vista divergentes. También deseo un país donde la política no sea algo tan importante en nuestras vidas.