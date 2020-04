En el libro Austerity: When It Works and When It Doesn’t, los economistas italianos Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi, hacen un análisis exhaustivo de unos 200 programas de ajuste fiscal llevados a cabo en 16 países de la OCDE, de 1970 al 2014. Los autores los dividen en dos grupos: los basados mayormente en recortes de gasto y los que consisten principalmente en aumentos de impuestos. La distinción es fundamental puesto que su efectividad y sus efectos sobre la economía son bastante disímiles (aun cuando ambos son descritos en la literatura bajo un mismo término: austeridad). El análisis, a partir de modelos empíricos, no da lugar a dudas: “Los planes basados en aumentos de impuestos llevan a recesiones profundas y prolongadas que duran varios años. Los planes basados en recortes de gasto, en promedio, agotan sus muy moderados efectos recesivos a dos años de haber sido introducidos”.