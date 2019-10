El filósofo británico James Harrington, inspirado en la obra de Aristóteles, señaló en 1656, que “un imperio de leyes, no de hombres” era preferible a un “imperio de hombres, no de leyes”. Su observación sirvió de insumo, más de un siglo después, a los padres fundadores de EE. UU., quienes en sus debates constitucionales se propusieron diseñar “un gobierno de leyes, no de hombres”. Es así como fue desarrollándose el concepto cardinal del rule of law, que en español entendemos como Estado de derecho.