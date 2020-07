Pero los frutos de una estrategia integral en esa dirección no se verán hasta mediano y largo plazo, y el país no puede esperar tanto. Hay que implementar políticas que faciliten la llegada de la inversión extranjera mientras alcanzamos la optimización de la fuerza laboral. Por ejemplo, brindar durante diez años todas las facilidades migratorias para que esas empresas traigan sus propios técnicos e ingenieros. No solo el establecimiento de profesionales bien remunerados tendría un efecto positivo en la economía, sino que sería un vehículo formidable para la transferencia de conocimientos hacia la mano de obra nacional.