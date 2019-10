Uno pensaría que estos abusos se corregirían con el proceso de adhesión a la OCDE, puesto que ese organismo cuenta con directrices muy estrictas en materia de gobierno corporativo y contratación pública. Sin embargo, nuestras autoridades parecen tomar sus recomendaciones como si fuera un bufé: las que les gustan, vénganos tu reino; las que no, ni me acuerdo. Por eso, apremia la aprobación –sin cambios que lo debiliten– del proyecto 21014, que cierra ese portillo. Los contribuyentes merecen que los servicios públicos respondan a criterios de costo y eficiencia, no a dogmatismos en los que ciertas instituciones del Estado se convierten en fines en sí mismo.