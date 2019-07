Un amigo tico que ha viajado a más de 60 países comentaba que “el resto del mundo nos ve afortunados”. Sin duda lo hemos sido. Hay buenas razones para ver el vaso medio lleno. No obstante, también debemos cuestionarnos: si hemos tenido tanto a favor, ¿por qué no superamos a la región en PIB per cápita? ¿Cómo explicar que una quinta parte de la población continúe en la pobreza y no haya mayores avances en dicha área? ¿Por qué tenemos una de las peores infraestructuras viales de América Latina? La gente tiene derecho a ver las cosas desde su perspectiva favorita. Soy de los que consideran que hay buenas razones para ver el vaso medio vacío.