¿Qué ocurrió? Parece que el mercado laboral sufrió un choque sistémico en el que puede haber varios factores en juego. Tras una crisis en la que las empresas se deshacen de trabajadores, es posible que descubren eficiencias que hacen que no requieran la misma cantidad de mano de obra una vez que la situación regresa a la normalidad. Mi amigo Ronulfo Jiménez también me señala la creciente adopción de nuevas tecnologías que ahorran trabajo no calificado —que es donde se concentra el desempleo—. Otro elemento que pudo haber consolidado y acelerado el fenómeno es el fuerte aumento de las cargas sociales en el 2015.