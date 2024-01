Datos matan mentiras

Un año para no olvidar. En el 2023, la ola de asesinatos se transformó en un tsunami de destrucción de la seguridad ciudadana. Estos datos matan cualquier mentira: la tasa de homicidios se disparó a 17,2 por cada 100.000 habitantes, algo nunca visto, y casi cinco más que los 12,6 del 2022.

Los números reflejan no solo la violenta muerte de 907 personas, sino también cómo fenece la tranquilidad en ciudades y barrios donde niños, jóvenes y adultos deben extremar cuidados al caminar, hacer deporte, ir de compras o tomar un bus. El tsunami también obliga a más familias a refugiarse en sus casas en cuanto oscurece.

Con tal inseguridad, la forma pusilánime en que el gobierno evade su responsabilidad al presentar la matazón como un problema “entre bandas de narcotraficantes” es una vil excusa, porque muchas son víctimas colaterales, inocentes o ciudadanos muertos por delincuentes comunes dada la disminuida presencia policial en las calles.

Es más, si las muertes fueran exclusivas de narcos, ¿dónde quedó la pomposa promesa del mandatario Rodrigo Chaves, el 8 de mayo del 2022, cuando se mostró resolutivo? “Narcotraficantes, dense por notificados: ¡busquen otro territorio! No toleraremos su presencia en nuestra patria”, afirmó en aquel entonces. Sus palabras se esfumaron. El 2023 fue un año en el que el narco tuvo más amplitud para traficar por territorio tico y hacia Europa.

Que no se diga tampoco que esta crisis era imprevista. El 27 de febrero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pronosticó que el 2023 cerraría con más de 900 asesinatos si no se tomaban acciones preventivas. El gobierno desdeñó la advertencia, al punto que en abril el gobernante acusó “a medios específicos” de presentar los homicidios como una crisis que no era tal; ignoró que la inacción mataría la paz ciudadana, la atracción de turistas e inversión extranjera.

Chaves, su gabinete y sus diputados deben mirarse unos a otros a los ojos antes de buscar culpables en los demás; deben tomarse en serio la tarea de gobernar, que implica negociar planes y leyes. De seguir la improvisación, harán realidad el cálculo del OIJ para el 2024: 1.200 asesinatos. Sin duda, datos matan mentiras.

amayorga@nacion.com

El autor es jefe de Redacción de La Nación.