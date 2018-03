Es más, ahora reconocemos que Estados Unidos está pagando un precio alto por la desigualdad, y un precio especialmente alto por su desigualdad racial. Una sociedad marcada por estas divisiones no será un modelo para el mundo, y su economía no florecerá. La verdadera fortaleza de Estados Unidos no es su poder militar, sino su poder blando, que ha resultado muy erosionado no solo por Trump, sino también por la discriminación racial persistente. Todos saldremos perdiendo si esto no se resuelve.