Sí, no todos piensan que las acciones del otro son irremplazables, porque las nuevas ideas o las ganas de liderar una determinada empresa humana terminan por excluir a quienes parecen obsoletos. No siempre ha sido así, al contrario, antes se veía la experiencia como fuente de conocimiento. Hoy, lamentablemente, la experiencia no cuenta como innovación.