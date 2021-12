Crítica pareja

Había una vez un gobierno reacio a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Nación, convencida de la necesidad del convenio, criticó una y otra vez las vacilaciones, con lenguaje tan severo como fue necesario. El relato viene a cuento porque en las filas de Liberación Nacional no falta quien lo olvidó y estima desequilibrada la crítica a José María Figueres por motivos similares.

Basta citar algunos editoriales, todos basados en detalladas informaciones que aparecieron en nuestras páginas. “El gobierno no merece crédito”, dijimos el 29 de noviembre del 2020, entre otras razones porque “el ministro de Hacienda, Elian Villegas, intenta crear una nebulosa con declaraciones ambiguas que hasta ahora nadie corrige o desmiente”. Luego, agregábamos: “La falta de sinceridad mostrada hasta el momento descalifica al funcionario para llevar el proceso adelante si, en el último momento, se impone la sensatez. No obstante, no hay riesgo en afirmar que el gobierno mintió”.

“Otras preocupantes señales apuntan a la falta de voluntad del Partido Acción Ciudadana para hacer los cambios estructurales exigidos por las circunstancias. Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia y diputado, hace todo lo posible por descarrilar la ley de empleo público. El Presidente había pretextado razones de ley para debilitarla…”, rezaba el mismo editorial.

El 26 de noviembre escribimos: “...En por lo menos seis ocasiones, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, evitó confirmar si el gobierno acudirá al Fondo Monetario Internacional (FMI)… Sin el menor respeto por los costarricenses y los observadores internacionales, echó mano de viejas tácticas de la política tradicional para evadir preguntas y dar al traste con toda pretensión de transparencia”.

[ Lo más seguro es que quién sabe ]

Luego, señalábamos: “El gobierno debe hablar al país con la verdad y con respeto, no como lo hace el ministro de Hacienda. Por eso, nos permitimos preguntar al Presidente de la República: ¿Está su gobierno decidido a lograr un acuerdo con el FMI? No preguntamos otra cosa, solo esa, pero la preguntaremos con insistencia”.

Los ejemplos abundan, así como titulares dando cuenta de los equívocos y las evasivas, muchas de ellas disfrazadas por los infructuosos diálogos, también criticados por este diario. La columna es corta y no hay espacio para consignar críticas, del mismo talante, a los diputados socialcristianos. En La Nación comprendemos la importancia del acuerdo y nuestra crítica, sin distinciones, es para quienes lo ponen en peligro.

agonzalez@nacion.com

El autor es director de La Nación.